Семинар по развитию плодоводства состоялся в Себежском районе

21:12, 11 мая 2023, ПАИ

Садоводов и селекционеров из Псковской, Ленинградской, Калужской и Новгородской областей, а также из Молдавии и Белоруссии объединил международный семинар по развитию плодоводства, который прошёл в Себежском районе, передаёт корреспондент «Первого Псковского».

Как вырастить настоящий яблоневый сад — одна из тем международного семинара по развитию плодоводства в Псковской области. Его участники говорили о современных технологиях выращивания многолетних деревьев и переработке плодов. Отдельное внимание было уделено производству посадочного материала и работе агрослужб.

Своим опытом поделился глава фермерского хозяйства Иван Мельник. В его питомнике было показано уничтожение цветущих с целью непривлечения пчелы, чтобы пчёлы опыляли цветки яблонь, а не цветы под ними.

Саженцы из фермерского хозяйства Ивана Мельника поставляются в другие регионы страны. Яблони себежского садовода есть в Калужской, Владимирской, Ленинградской и Смоленской областях.