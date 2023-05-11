Конкурс красоты среди профсоюзных работников прошёл в Пыталово

21:31, 11 мая 2023, ПАИ

Сегодня в районном Доме культуры прошёл конкурс элегантности, мастерства и красоты среди профсоюзных работников «Профледи-2023», сообщает газета Пыталовского района «Наша жизнь».

В нём приняли участие шесть конкурсанток — специалист Молодёжного центра Алла Бирюлёва, учитель музыки Пыталовской средней школы Нина Ефимова, учитель физкультуры Пыталовской средней школы Вера Фёдорова, учитель начальных классов Линовской средней школы Ирина Белова, учитель математики и информатики Белорусской средней школы Татьяна Андреева, помощник воспитателя Центра специального образования № 2 Светлана Каранова.

Для участниц подготовили четыре испытания, а также собрали состав жюри, которое их будет оценивать.

Участниц ждали следующие задания — «Самоопределение», «Я в профессии», «Моё хобби», «Жизнь в профсоюзе». Каждая участница с помощью презентации и без в свободной форме представляла себя, рассказывая о своей жизни, трудовой деятельности, успехах и заслугах. Говорили о своих увлечениях и что важно для них не только в жизни, но и в работе.

Разбавили конкурсные испытания выступления танцевальных коллективов Дома детского творчества.

Так как конкурс проводился впервые, то было принято решение наградить всех участниц, только в разных номинациях.

В номинации «Леди увлечение» победительницей стала Ирина Белова, в номинации «Леди досуг» победила Алла Бирюлёва, звание «Леди популярность» получила Вера Фёдорова, диплом «Леди спец» получила Светлана Каранова, в номинации «Леди песня» победительницей стала Нина Ефимова, а звания «Леди уравновешенность» удостоилась Татьяна Андреева.

Приз зрительских симпатий по итогам подсчёта голосов достался Нине Ефимовой.

Каждая участница получила диплом, цветы и подарки спонсоров.

Мероприятие проходило в рамках Года педагога и наставника, его организатором является Пыталовская районная организация профсоюза образования и науки РФ совместно с отделом образования администрации района.