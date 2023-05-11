В Псковской области определены победители регионального конкурса «Библиотека года»

22:16, 11 мая 2023, ПАИ

В Псковской области определены победители регионального конкурса «Библиотека года», сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам экспертной оценки конкурсных работ участников на тему «Культурный код малой родины: взгляд через века» и итогам деятельности библиотек Псковской области в 2022 году лучшей городской центральной библиотекой (структурным подразделением городской центральной библиотеки) стала Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского.

В номинации «Лучшая центральная районная библиотека» победительницей стала Опочецкая районная библиотека им. А. С. Пушкина. Лучшая модельная библиотека нового поколения, по признанию жюри, детская экологическая библиотека «Радуга» города Пскова. Районная детская библиотека культурно-досугового комплекса Новосокольнического района — победительница в номинации «Лучшая детская библиотека». Первое место в конкурсе среди сельских учреждений отдано Макаровской модельной сельской библиотеке Новоржевского культурно-спортивного комплекса.

Победители получат дипломы лауреатов конкурса и ценные подарки.

Всего в конкурсе приняли участие 29 организаций — муниципальные библиотеки и библиотеки, являющиеся структурными подразделениями муниципальных культурно-досуговых учреждений региона. Наиболее массовой стала номинация «Лучшая сельская библиотека», в ней зарегистрировалось 12 участников.

В ходе конкурсных мероприятий участники поделились лучшими практиками работы с читателями и опытом применения в деятельности библиотек инновационных подходов.

Областной конкурс «Библиотека года» проводится в регионе с 2000 года. Мероприятие нацелено на поддержку, развитие и популяризацию библиотечного дела в Псковской области, а также на повышение статуса учреждений.