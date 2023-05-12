ВИДЕО Восход кровавой Луны над Псковом

23:37, 11 мая 2023, ПАИ

Восход кровавой Луны запечатлели псковские фотографы. Видео опубликовано в группе «АстроПсков» в соцсети "ВКонтакте".

«Утки своим шаманским танцем на воде вызвали восход кровавой Луны. Всем известны хищнические наклонности крякв и селезней. Мало кто знает, что Луна среди уток считается богом охоты. Таймлапс составлен из редких кадров обряда пернатых», — уточняется в сообщении.

Кадры сделаны на фотоаппарат Nikon D5100, всего сделано 443 фотографии. Настройки фотоаппарата следующие: ISO 3200, диафрагма 4,5, выдержка 1/2 с. Объектив Nikkor AF-S 300 мм.