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Родственников защитника Себежской земли ищут в Нижнем Новгороде

Поисковики ищут родственников рядового Анатолия Даниловича Баженова, чтобы вручить памятную весточку из прошлого — резную солдатскую ложку, сообщает издательство «Комсомольская правда в Пскове».

В один из дней экспедиции «Вахта Памяти – 2023» в Себежском районе поисковикам посчастливилось найти останки бойца Великой Отечественной войны, а рядом с ним отыскать ложку с выбитыми инициалами, рассказали в поисковом объединении Псковской области «След «Пантеры».

Фото издания «Комсомольская правда в Пскове»

В ходе установления личности бойца поисковики были крайне удивлены. Хозяином солдатского столового прибора никак не мог быть найденный в земле боец, ведь, по всем данным, он вернулся с войны домой в 1944 году.

Поисковики предполагают, что хозяин резной ложки мог вручить её на память своему боевому товарищу.

«Предварительно, имя, выбитое на ложке, было индефицировано нами как Баженов А (Анатолий Данилович). Такой солдат действительно воевал на этой земле. Анатолий Данилович родился в 1924 году в Нижне-Ингашском районе Красноярского края, в деревне Ивановке», — рассказали поисковики.

Согласно архивным данным, в звании рядового Анатолий Баженов воевал в составе 237-го гвардейского стрелкового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии. Был ранен и выбыл 20 августа 1944 года. Победу он встретил в Нижнем Новгороде.

«Судя по всему, Анатолий Данилович остался жить в Нижнем Новгороде: видать, всё-таки ранен был. Нам удалось отыскать адрес, по которому в Нижнем Новгороде проживал сын предполагаемого нашего бойца. Что ещё лучше, должна быть жива и его дочь, но её адрес проживания, к сожалению, неизвестен. Сейчас мы ищем возможность отправиться на поиски родственников, чтобы вручить памятную весточку из прошлого», — заключили поисковики.

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