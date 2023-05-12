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Общество

Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, сообщает calend.ru.

Медицинские сестры — это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. Медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853–1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Известно, что среди сестер милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестер (International Council of Nurses, ICN), который и принял решение отмечать данный праздник в день рождения Флоренс Найтингейл.

Сегодня ICN является федерацией из более чем 130 национальных ассоциаций медсестер, представляющих более 27 миллионов медсестер во всем мире.

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