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Общество

В Печорах открыли памятный камень в честь учителей времён войны

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

В Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района прошла торжественная линейка открытия памятного камня, на котором написаны имена педагогов, прошедших войну. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Почётная миссия открыть памятный камень была доверена педагогу Татьяне Карпушкиной и воспитаннику центра Михаилу Алексееву. И это обязательно продолжится. К памятному камню возложили цветы.

Бывший директор центра Вера Печникова поделилась личными воспоминаниями о каждом, чьи имена написаны на камне.

«Это были великие люди. Они несли добро и справедливость. И война их не ожесточила. А ещё я хочу вспомнить Таисию Ивановну Шишину. Она тоже пережила страшные годы войны. Помнить нужно живым, чтобы быть сильнее духом, чтобы брать примеры, чтобы не позволить повторить», — рассказала Вера Николаевна.

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