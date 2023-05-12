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Культура

Пушкинский заповедник договорился о сотрудничестве с художественным музеем Белоруссии

Два договора о сотрудничестве с учреждениями культуры Белоруссии подписал Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в лице его директора Георгия Василевича. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Речь идёт о Национальном художественном музее Белоруссии и Централизованной системе государственных публичных библиотек города Минска. Документы предполагают создание новых или расширение уже существующих связей, а также разработку новых проектов, обмен опытом, другую совместную деятельность, способствующую укреплению связей между двумя странами.

Подписание договоров состоялось в рамках работы первого Российско-белорусского музейного форума в Минске, в котором принимает участие делегация из Пушкинского заповедника. В программу представительного съезда его организаторы включили выставочный проект «Диалог с космосом», большое пленарное заседание и три тематические секции: «Музейные фонды России и Беларуси: современные методы сохранения и продвижения музейных коллекций», «Россия и Беларусь: музейный проектный офис», «Музейный туризм».

12 мая форум продолжит свою работу.

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