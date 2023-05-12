23% псковичей опасаются за будущее своей профессии из-за нейросетей – опрос

09:00, 12 мая 2023, ПАИ

23% жителей Псковской области опасаются за будущее своей профессии: 4% из них уверены, что угроза от нейросетей, ИИ и автоматизации «точно существует», при этом 19% склонны считать, что угроза существует «скорее всего». Об этом сообщается в опросе hh.ru.

Изменения профессионального ландшафта ждать не заставят, на трансформацию потребуется 5–10 лет, считают участники опроса.

Три четверти респондентов из Псковской области (85%) считают, что нейросети могут «подсидеть» людей в некоторых профессиях. Лишь 13% отрицают такую возможность. Остальные затруднились ответить. При этом 74% опрошенных считают, что нейросети в настоящее время НЕ могут заменить их собственную профессию или должность, остальные 26% допускают такую возможность в будущем.

В большей степени переживают о замене своей профессии ИИ специалисты в области маркетинга, рекламы и PR (43%); финансов и бухгалтерии (40%); административного персонала (40%); продаж и обслуживания клиентов (38%); управления персоналом, тренингов (33%). Меньше всех тревожатся представители таких профессиональных областей, как стратегия, инвестиции, консалтинг (22%); производство, сервисное обслуживание (25%); юриспруденция (26%); информационные технологии (26%); транспорт, логистика и перевозки (31%).

Опрошенные полагают, что перспективы исчезновения или кардинальной трансформации некоторых профессий под влиянием ИИ или нейросетей не такие уж отдаленные. Так, каждый пятый (19%) полагает, что это случится уже в ближайшие 5 лет (чаще всего так говорили соискатели из сферы «Маркетинг, реклама, PR»); еще 18% ждут изменений в предстоящие 5–10 лет, а 22% верят, что на такие трансформации уйдет более 10 лет.

При этом 30% участников убеждены, что на их профессию нейросети и ИИ не повлияют вообще (чаще всего так отвечали представители производственных специальностей).

Абсолютное большинство опрошенных готовы к каким-либо действиям в случае замены своей профессии или должности нейросетью. Треть местных респондентов (30%) будут менять специальность или профессию, ещё 42% будут получать дополнительное образование и совершенствоваться в текущей профессии (39%). Лишь 10% планируют вовсе перестать работать. 4% опрошенных вообще ничего не планируют делать, остальные затруднились ответить.

Участникам исследования также предлагалось отметить, в каких профессиях, по мнению людей, нейросети способны заменить человека. Чаще всего опрошенные выбирали следующие специальности: переводчик, аналитик данных, специалист кол-центра, бухгалтер, корректор, ИТ-специалист и редактор.