В Госдуму внесли проект о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов

08:40, 12 мая 2023, ПАИ

Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в спецоперации, в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний, соответствующий документ есть в думской электронной базе. Об этом пишет РИА Новости.

«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в пояснительной записке, зачислять граждан на обучение предлагается при условии успешного прохождения собеседования, в случае его проведения, в течение трех лет, которые следуют за годом, когда они были демобилизованы или уволены со службы.



Подчеркивается, что специальности или направления подготовки, по которым указанные граждане могут зачисляться без экзаменов, будут устанавливаться правительством России.

