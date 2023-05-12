Летний отпуск лучше провести на море, уверены псковички

09:08, 12 мая 2023, ПАИ

Жительницы Пскова считают, что на лето лучше запланировать поездку на море, псковичи же — за отпуск дома. Об этом сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Рассуждая о том, где лучше всего будет отдыхать этим летом, каждый шестой пскович назвал поездку на любое море (18%). 13% опрошенных думают, что лучше остаться дома. Каждый девятый считает оптимальным решением отдых на даче или в деревне (10%). Каждый десятый уверен, что лучше во время отпуска находиться в России. За отпуск в Крыму — 6% респондентов. 5% голосов набрали курорты Краснодарского края. Также 4% за то, чтобы провести отпуск на речке или озере. Еще 4% — отправиться в любую дружественную зарубежную страну. Такие традиционные для горожан заграничные направления, как Турция и Египет, выделены отдельно, они набрали 2 и 1% голосов соответственно.

2 из 100 псковичей против отпуска этим летом: «Никаких отпусков! Только работа!» По 3% назвали лучшим летним времяпрепровождением путешествие по городам родной страны и отшельничество («Там, где тихо. Подальше от людей»). По 1% голосов у таких вариантов отдыха, как поход в горы, путешествие на Байкал, в Дагестан, Абхазию и на азиатскую часть континента. У женщин в приоритете — отдых на море или даче, у мужчин — дома.