Россиян могут обязать готовить проектные документы на частные дома

09:16, 12 мая 2023, ПАИ

Россиян могут обязать готовить проектную документацию на частные дома. Соответствующую инициативу в Минстрой направил Российский строительный союз (РСС), пишет газета «Известия».

Кроме того, строители предлагают проводить независимый строительный надзор и негосударственную экспертизу проекта при возведении частного жилья.

Как отметил председатель комитета РСС по малоэтажному строительству, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий, сейчас на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) отсутствуют четкие правила игры, нет никакого контроля за строительством.

«Внедрение предложенных мер позволит обелить рынок, снизить риски для банков и граждан, автоматизировать выдачу ипотеки, привлечь профессиональное сообщество на рынок ИЖС. Это также удовлетворит потребность в загородном жилье для более чем 70 % населения страны», – сказал Константин Пороцкий.

По мнению заместителя генерального директора «Kaskad Недвижимость» Дарины Муллиной, мера позволит улучшить качество стройки, сделать дома безопаснее. Обычно проектная документация включает в себя планировку помещений, архитектурные планы, чертежи фундамента и другое.

«Создание проекта частного дома может составить 5–10 % от полной цены его строительства», – подчеркнул руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.