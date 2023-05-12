Более 1200 псковичек получили услуги по родовым сертификатам в этом году

10:33, 12 мая 2023, ПАИ

В этом году в Псковской области объём средств, перечисленных Социальным фондом России в медицинские организации, за оказанные услуги составил 12 млн 716 тысяч рублей. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. Всего в регионе 1 224 женщины получили услуги по родовым сертификатам с начала года, сообщили ПАИ в псковском отделении Соцфонда.

Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения Социальный фонд получает автоматически. Среди них данные о постановке на учёт в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребёнка в течение первого года жизни.