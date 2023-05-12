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Общество

Жителей России стали обманывать с «переводом на счет экстремистов»

Мошенники стали выманивать у россиян деньги под новым предлогом. Во время звонка они заявляют, что была совершена попытка перевести деньги на счет экстремистской организации. Чтобы обезопасить средства, их якобы надо перевести на специальный счет. На самом же деле деньги перечисляются злоумышленникам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Почта Банк.

Фото: ПАИ

О новой легенде обмана также знают в Уральском банке реконструкции и развития, Газпромбанке и МТС Банке. В последнем подчеркнули, что попытки обмана по такой схеме фиксировались в последний месяц. В Банке России отметили, что мошенники используют сильные эмоции, чтобы ввести в заблуждение клиента.

В Росфинмониторинге напомнили, что в службе ведут перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности. В соответствии с «антиотмывочным» законом банки должны замораживать средства на счетах организаций из этого списка, а также приостанавливать переводы в их адрес.

Перевод в адрес экстремистской организации может быть сделан либо по запросу самого клиента, либо злоумышленником, который получил доступ к онлайн-банку человека. В любом случае такая транзакция отобразится в истории операций. Прежде чем доверять словам собеседника, следует проверить, были ли совершены какие-либо несанкционированные операции в онлайн-банке.

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