100 млрд рублей направят на развитие коммунальной инфраструктуры в регионах

10:29, 12 мая 2023, ПАИ

100 млрд рублей направят на развитие коммунальной инфраструктуры в регионах в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Федеральное финансирование позволит увеличить долю новых инженерных сетей и, соответственно, снизить аварийность. Кроме того, оно улучшит качество предоставляемых жителям коммунальных услуг.

Средства на обновление инженерных сетей будут предоставляться региональным властям публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» – она выбрана оператором этой программы поддержки.

Работа идёт в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», который реализуется правительством с 2021 года.