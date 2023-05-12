Почти 90 тысяч кв. метров жилья построили в Псковской области в первом квартале

12:29, 12 мая 2023, ПАИ

Почти 90 тысяч кв. метров жилья построили в Псковской области в первом квартале, сообщили ПАИ в Псковстате.

«В I квартале 2023 года построено 972 квартиры в многоквартирных домах и жилых домах, построенных населением, общей площадью 88,7 тыс. кв. метров», - сообщается в отчете ведомства.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в I квартале 2023 года составил 2036 млн рублей, или 46,4 % к уровню соответствующего периода предыдущего года.