Активнее всего в Псковской области дорожают овощи

10:53, 12 мая 2023, ПАИ

Потребительские цены на товары и услуги в марте по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 1,4 %, в том числе на продовольственные товары – на 1,9 %, на услуги – на 1,6 %, на непродовольственные товары – на 0,6 %. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Среди продовольственных товаров более всего с начала года подорожали: плодоовощная продукция – на 19,2 % (из неё: помидоры свежие – на 68,9 %, лук репчатый – на 62,6 %, виноград – на 46,6 %, морковь – на 28,5 %, груши – на 19,8 %, огурцы свежие – на 18,3 %, зелень свежая – на 17,4 %), кетчуп – на 11,6 %, яйца куриные – на 11,1 %, зефир, пастила – на 6,5 %, чай черный байховый – на 6,4 %, смеси сухие молочные для детского питания – на 6,1 %, кальмары мороженые и молоко сгущенное с сахаром – на 6 %, консервы рыбные натуральные с добавлением масла – на 5,8 %, пельмени, манты, равиоли – на 5,1 %.

Наибольшее снижение цен за период с начала года наблюдалось на крупу гречневую ядрица – на 13,3 %, печень говяжью, свиную – на 11,7 %, горох и фасоль – на 8,5 %, крупу овсяную и перловую – на 7,9 %, консервы мясные для детского питания – на 7,2 %, шоколад – на 7,1 %, сосиски, сардельки – на 7 %, чай зеленый – на 6,9 %, вермишель – на 6,3 %. Из плодоовощной продукции значительно подешевели сухофрукты – на 6,3 %.

Из непродовольственных товаров больше других подорожали: товары для садоводства – на 15,5 %, спички – на 8,3 %, фарфоро-фаянсовая посуда – на 3,3 %, галантерея – на 3 %, белье постельное и парфюмерно-косметические товары – на 2,1 %.

Одновременно на ряд непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели: средства связи – на 2,6 %, телерадиотовары – на 1,7 %, моющие и чистящие средства – на 1,4 %.

Из услуг более всего выросли цены: на поездку на отдых в Египет – на 65,5 %, поездку на отдых в ОАЭ – на 57,1 %, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 39,3 %, годовой полис КАСКО – на 36 %, полет в салоне экономического класса самолета – на 32,7 %. Из бытовых услуг значительнее других подорожали: установка натяжного потолка – на 8,5 %, мойка легкового автомобиля – на 7,8 %, поставка набоек – на 7,4 %.

Наибольшее снижение цен наблюдалось: на клубную карту в фитнес-клуб – на 11,3 %, поездки в отдельные страны Средней Азии – на 9 %, билеты в кинотеатры – на 4,5 %, проживание в гостинице – на 4,3 %. Из бытовых услуг подешевела печать цветных фотографий на 1,8 %.

Из цен производителей в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года в наибольшей степени выросли тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом – на 8,1 %. Цены производителей сельскохозяйственной продукции увеличились на 5,5 %, цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – на 3,3 %, цены производителей промышленных товаров – на 1,9 %.