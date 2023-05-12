Средняя зарплата в Псковской области почти достигла 40 тысяч рублей

11:34, 12 мая 2023, ПАИ

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-февраль 2023 года, по оценке, составила 39 778 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13,3 %. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата увеличилась на 1,8 %, сообщили ПАИ в Псковстате.

Наиболее высокий размер оплаты труда (по оценке) сложился в организациях видов экономической деятельности «Деятельность финансовая и страховая» (61 834 рубля) и «Добыча полезных ископаемых» (49 677 рублей). В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 55,4 % и на 24,9 % соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (26 230 рублей) за январь-февраль 2023 года был ниже среднеобластного на 34,1 %, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (29 452 рубля) – на 26 %. Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь-февраль 2023 года составила 32 520 рублей, что составило 81,8 % процента к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области. По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-февраль 2023 года сложилась в размере 39 266 рублей, что на 1,3 % меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области.