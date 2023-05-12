Рождаемость растёт, а смертность сокращается в Псковской области

12:33, 12 мая 2023, ПАИ

По оперативным данным, в январе-феврале 2023 года родилось 685 человек, умерло 1 734 человека, сообщили ПАИ в Псковстате.

Общий коэффициент рождаемости увеличился на 2,9 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 7,2 человека на каждую тысячу населения.

Общий коэффициент смертности по области уменьшился на 14,1 % и составил 18,3 умерших на каждую тысячу населения. В целом по области число умерших в 2,5 раза превысило число родившихся, в городах и посёлках городского типа – в 2,2, на селе – в 3,7 раза (в январе-феврале 2022 года соответственно – в 3; 3 и 3,2 раза).