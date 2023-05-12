12 медалей завоевали шахматисты «Бригантины» на первенстве Пскова

11:29, 12 мая 2023, ПАИ

Итоги первенства Пскова по шахматам среди юношей и девушек подвели в областном центре. В шахматных турнирах посоревновались 128 участников в разных возрастных группах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Воспитанники спортшколы «Бригантина» под руководством тренеров Александра Побережского и Анны Лабусовой завоевали в общей сложности 12 медалей: по четыре золотых, серебряных и бронзовых.

По итогам соревнований первое место среди девочек до 11 лет заняла Ксения Васильева, среди девочек до 13 лет - Анфиса Галаханова, среди девушек до 15 лет - Амелия Мудренина, среди девушек до 17 лет - Эвелина Галаханова.