О задумке марафона «Земля спорта» в Пскове рассказала Галина Овсова

10:20, 26 июня 2025, ПАИ

О задумке регионального этапа всероссийского марафона «Земля спорта», который пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 29 июня, рассказала врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Напомним, что в программе праздника – соревнования по силовому экстриму, семейным эстафетам, сдаче норм ГТО. В перерывах пройдут выступления творческих и спортивных коллективов. «Земля спорта» – это вовлечение населения всех возрастных групп в занятия доступными видами спорта, организация досуга граждан, проживающих в сельских агломерациях. Мы решили разнообразить мероприятие другими активностями, которые будут доступны не только участникам марафона, но и всем желающим. Мультиспортивный формат – хорошее решение при проведении спортивных праздников. Он даёт возможность принять участие широкому кругу лиц», – сказала Галина Овсова.

Отметим, что победители в каждой дисциплине сформируют сборную Псковской области, которая за счёт федеральных средств отправится на финал марафона. «Финал состоится в период с середины августа до середины сентября, место будет определено Министерством сельского хозяйства России», – объяснила глава комитета.

Также в рамках спортивного события жителей приглашают принять участие в разнообразных физкультурных активностях с 13:00 до 18:00: джампинг, воздушное кольцо, фиджитал-спорт, электронный тир, детская анимация, дартс, армрестлинг.

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