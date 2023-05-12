Псковичей приглашают на «Славянский базар» в Витебск

12:38, 12 мая 2023, ПАИ

ХХХII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» пройдёт в Витебске с 13 по 16 июля. Центральным событием станет конкурс эстрадной песни, в котором примут участие исполнители в возрасте от 18 до 31 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В рамках фестиваля также будет представлено театральное, изобразительное и народное искусство, пройдут кинопоказы, танцевальные проекты, детские конкурсы, творческие вечера и сольные концерты звёзд эстрады. Праздничную атмосферу будут создавать фестиваль уличного искусства и народные гулянья.

На форум искусств приедут цыганский театр «Ромэн», гитарное трио из Барселоны, Сергей Лазарев, Виктор Салтыков, группы «Смысловые галлюцинации», «Агата Кристи», «На-На» и многие другие популярные артисты.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – визитная карточка Белоруссии. На протяжении многих лет он способствует развитию диалога культур между различными народами и странами. Дополнительную информацию о фестивале можно получить на сайте проекта.

Добавим, что Псков и Витебск – города-партнёры. Города поддерживают многолетние дружеские взаимоотношения. Совместные проекты осуществляются в сферах культуры, образования, спорта, молодежи, экономики.