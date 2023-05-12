Правительство запустит программу поддержки военных врачей

12:42, 12 мая 2023, ПАИ

Фельдшеры и медсестры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, с 2024 года будут получать единовременные компенсационные выплаты. Соответствующая информация размещена на сайте правительства РФ.

Уточняется, что размер выплат будут зависеть от местоположения воинских частей. Для докторов, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населённых пунктов в ДФО, районах Крайнего Севера и регионах Арктической зоны России, сумма компенсации составит 2 млн рублей. Для фельдшеров и медсестёр – 1 млн рублей.

Врачам, прибывшим в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, будет выплачиваться 1,5 млн рублей, фельдшерам и медсестрам – 750 тысяч рублей. Врачи, которые выберут работу в воинских частях, дислоцированных вне населённых пунктов на других территориях, получат выплату в размере 1 млн рублей. Фельдшеры и медсестры – 500 тысяч рублей.

Участвовать в программе смогут не только практикующие врачи, но и выпускники медицинских вузов. Основное условие получения выплаты – заключение трудового договора на срок не менее пяти лет.

По мнению экспертов, данная мера позволит увеличить число специалистов в военно-медицинских подразделениях.