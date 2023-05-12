Фильм о знаменитых псковских гуслярах покажут на фестивале «Граинская сторона»

12:44, 12 мая 2023, ПАИ

Мультимедийный проект «Псковщина гусельная» презентуют на областном фестивале гусельной музыки «Граинская сторона», который пройдёт в деревне Платишино Красногородского района 19 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мультимедийный проект расскажет об основоположнике псковской профессиональной исполнительской школы на гуслях звончатых, музыканте, педагоге Вениамине Кричевском; гдовском гусляре Осипе Смоленском; красногородских музыкантах-самоучках Татьяне Бариновой, Елене Савельевой, Сидоре Михайлове и Иване Михайлове. Красногородские гусляры отличались своеобразной манерой и техникой исполнения наигрышей на крыловидных гуслях.

«Показ фильма состоится в старинном каменном амбаре. Гости праздника смогут узнать историю зарождения псковской гусельной традиции», - отметили в центре народного творчества.