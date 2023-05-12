Псковичам напомнили о правилах пользования системой контроля загазованности
АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает псковичам о правилах пользования системой контроля загазованности.
Система контроля загазованности состоит из сигнализатора загазованности и электромагнитного клапана (ЭМК).
Сигнализатор контролирует наличие в воздухе помещения концентрацию природного газа СН4 и угарного газа CO (при наличии сигнализатора на СО) свыше предельно-допустимого значения. В случае превышения концентрации газа выше порогового значения загорается цветовой индикатор и срабатывает звуковая сигнализация, а через несколько секунд закрывается электромагнитный клапан и подача газа прекращается.
Срабатывание ЭМК возможно от сигнала, поданного сигнализатором, реагирующим на посторонние сильные запахи:
- бытовых химических веществ, таких как кислоты, краски, лаки, растворители, ацетон, скипидар, клеи и др.;
- нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо, керосин.
Присутствие в помещении вышеуказанных химических веществ может привести к выходу из строя системы контроля загазованности.
Для исключения ложных срабатываний сигнализатора загазованности абоненту необходимо:
- беречь систему контроля загазованности от воздействия горючих и токсичных газов в воздухе и максимально исключить их воздействие на сигнализатор;
- на период ремонта помещений с применением химически активных красок, растворителей необходимо обеспечивать постоянное проветривание помещения, исключающее наличие указанных веществ в воздухе помещения;
- не допускать попадания воды, водных растворов и брызг на сигнализатор.
В случае срабатывания сигнализатора загазованности и закрытия электромагнитного клапана необходимо вызвать специалистов, позвонив в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или 104.