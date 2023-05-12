Порядка ста волейболистов примет лагерь «Радуга» в Псковской области

12:08, 12 мая 2023, ПАИ

Четыре спортивные смены проведут этим летом в детском оздоровительном лагере «Радуга», одна из них будет полностью посвящена волейболу. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Безусловно, у детей есть интерес к волейболу, мы стараемся их всячески привлекать и поддерживать», - сказал Александр Гаврилов.

По его словам, всего лагерь посетят порядка 100 волейболистов. «Мы каждый год стараемся улучшать материально-техническую базу лагеря. Зачастую приезжают уже сформированные команды спортсменов», - отметил гость медиацентра.

Он добавил, что лагерь также посещают не только спортсмены из Пскова и области, но и из Новгорода, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. «В чём разница между нашим лагерем и другими – дети к нам приезжают полностью осознанно. Они едут в лагерь, чтобы продолжить заниматься спортом», - заключил Александр Гаврилов.