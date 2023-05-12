Россиянам рассказали, каким будет лето

12:22, 12 мая 2023, ПАИ

Синоптики спрогнозировали теплое лето в России, пишет портал «Метеовести».

Аномально теплая погода началась с весны. На Дальнем Востоке, например, рекордно жарким оказался март, в европейской части России – апрель. В текущем месяце тёплая аномалия сконцентрировалась в Южной Сибири и на Урале. Самая сложная обстановка сложилась в Свердловской области, где, по данным на четверг, горело свыше 75 тысяч гектаров лесов и полей.

По словам экспертов, температурные рекорды в этом году установлены и в Европе. Прошедшая зима, по ряду оценок, стала самой тёплой в истории. На юге Евразии абсолютные максимумы перекрывали отдельные месяцы. В Индии, например, беспрецедентно жарко было в апреле. Множество сообщений незональных рекордов зафиксировано на Американском континенте, в Юго-Восточной Азии и на Севере Африки.

Как отметили специалисты, на данный момент методы долгосрочного прогнозирования позволяют получить лишь обобщённое представление о грядущем сезоне. По оценкам исследований, лето в России будет очень тёплым. Однако величина температурной аномалии составит в основном 1-2 градуса. Кроме того, вероятность серьёзных засух невелика.

«Лишь местами прогнозируется недобор осадков в 20 %. Увы, предугадать появление блокирующих антициклонов, с которыми обычно связаны продолжительные периоды жары, в настоящий момент не представляется возможным. Так что это лишь общая картина, отражающая скорее погодный тренд, нежели реальное течение атмосферных процессов», - говорится в исследовании.

Сорокаградусная жара, по предварительным оценкам, коснется тех регионов, для которых это является климатической нормой. В первую очередь речь о южных степях. Температура воздуха в столице, например, окажется в среднем всего на градус теплее обычного, а в августе – уже на два.

«Но ещё раз отметим, что это только предварительные обобщённые оценки. Не всё время будет и жарко: конечно же, не обойдется без локальных похолоданий и сильных дождей», - подчеркнули синоптики.