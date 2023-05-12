Правительство оказывает новым регионам колоссальную помощь – Голышев

12:11, 12 мая 2023, ПАИ

Правительство оказывает новым регионам колоссальную помощь, заявил российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Это и обеспечение военной безопасности, восстановление инфраструктуры, жилищно-бытовое и социальное обеспечение жителей. Но решение проблем их интеграции в большей степени зависит уже не от правительства РФ, а от братской и искренней помощи других регионов. Речь идет прежде всего о морально-психологической адаптации, сохранении единых духовных ценностей, дальнейшем гармоничном социально-культурном развитии. Лозунг «Своих не бросаем» как никогда должен реализовываться при переходе к мирной жизни. Именно сейчас закладывается нравственный фундамент единства, доверия, дружбы и взаимопонимания. Российские регионы многое делают для этого», - уверен Голышев.

Он напомнил, что Псковская область шефствует над Бериславским районом Херсонской области. Псковичи отправили 400 тонн гуманитарной помощи жителям этого района, ЛНР и ДНР.

«Губернатор Михаил Ведерников неоднократно бывал в подшефном Бериславе. Решил проблемы ускорения выдачи российских паспортов. Организовал плановую работу псковских медиков в этом районе. Многие бериславцы переехали в нашу область, трудоустроены, пенсионеры получают пенсию, дети ходят в школы. Начальный период интеграции – самый сложный и ответственный. От него во многом зависит сплоченность нашего общества», - заключил Александр Голышев.