Развитие социального партнёрства в Пскове оценили представители общероссийского профсоюза образования

12:28, 12 мая 2023, ПАИ

Председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов провёл рабочую встречу с руководителем департамента по связям с общественностью профсоюза работников народного образования и науки РФ Еленой Елшиной, руководителем учебного центра общероссийского профсоюза образования Еленой Масленниковой, руководителем АНО МОКЦ «Квантовый скачок» Александром Савушкиным и председателем Псковской областной организации профсоюза народного образования и науки РФ Натальей Горбачёвой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Коллеги высоко оценили совместную работу Псковского облсовпрофа с областной организацией профсоюза народного образования в вопросах укрепления системы социального партнёрства в рамках Года педагога и наставника. Учитывая серьёзный подход к образовательному процессу и темы, которые сегодня в повестке, предложил коллегам принять участие в предстоящей стратегической сессии для руководителей членских организаций Псковского облсовпрофа», - отметил Игорь Иванов по результатам встречи.

По завершении встречи Игорь Иванов открыл в зале Дома профсоюзов семинар-практикум «Социальные проекты общероссийского профсоюза образования для педагогов и профсоюзного актива. Теория и практика». В мероприятии участвует более 80 человек.