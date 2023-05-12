Соревнования юнармейских отрядов «Победный май» прошли в Новосокольниках

13:51, 12 мая 2023, ПАИ

Военно-спортивная игра «Победный май» для юнармейцев прошла в Новосокольниках сегодня, сообщает газета «Новосокольнический край».

Участие в игре принимали три юнармейских отряда из Новосокольнического района. Это отряд имени Героя России Дмитрия Григорьева, отряд имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и отряд имени Героя Советского Союза Владимира Трофимова.

На церемонии открытия юнармейцев приветствовали заместитель главы администрации района Татьяна Лисица и начальник районного штаба местного отделения детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Наталья Рачеева.

Для участников соревнований подготовили восемь состязаний. Вначале юнармейцы преодолевали полосу препятствий, затем показывали навык сборки и разборки автомата, а также навык оказания первой медицинской помощи.