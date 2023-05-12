Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в акции «Дарю музею»
Жителей Псковской области приглашают принять участие в акции «Дарю музею» от историко-культурного центра Философовых в Бежаницком районе, сообщает газета «Сельская новь».
Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.
Музей примет в дар старые фотографии, документы, книги, значки, монеты, предметы одежды, аксессуары, музыкальные инструменты, картины, изделия декоративно-прикладного искусства, посуду, предметы быта XIX века и советского периода.
Предметы дарения принимаются по адресу: Бежаницы, улица Стрепетова, 32.
Комментарии: 0 Обсудить >>>