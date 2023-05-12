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Общество

Сезонные отключения горячей воды начались в Пскове

В некоторых микрорайонах Пскова с завершением отопительного сезона начнутся плановые отключения горячей воды. Это связано с остановкой котельных для планового ремонта и технического обслуживания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МП «Псковские тепловые сети».

Первыми без горячей воды останутся жители микрорайонов Плодоовощ, ДЭУ и Рижский проспект, 5а (крышная котельная). Отключения традиционно продлятся в течение двух недель. Это связано с выполнением комплекса работ над магистральными сетями и трассами горячего водоснабжения, отметили в Теплосетях. Специалисты проводят подобного рода работу в плановом режиме в соответствии с постановлением администрации Пскова от 16 января 2023 года № 39.

С подробным графиком отключения горячей воды в разных районах Пскова можно ознакомиться здесь.

«Нового здесь ничего нет, но вопрос очень острый, так как жители останутся без горячей воды на две недели. Естественно, мероприятие это не самое приятное, кому хочется сидеть без воды, но нашим специалистам предстоит выполнить целый комплекс работ, который связан с магистральными сетями и трассами горячего водоснабжения, а без отключения этого сделать не получится», - отметили в Теплосетях.

Также специалисты отметили, что подобные работы необходимо выполнять для подготовки сетей к бесперебойной работе в зимний период. Именно в период отключения горячей воды тепловики производят опрессовку сетей, то есть подвергают их повышенному давлению. Таким образом, они выявляют уязвимые места в трассе для своевременного ремонта теплосети. 

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