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Общество

«ЛизаАлерт» опубликовал статистику пропавших людей в Псковской области

Статистику о пропажах людей за январь и февраль 2023 года опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области. Статистику отряд разместил в своей группе в соцсети «Вконтакте».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области

Из данных следует, что в январе 2023 года в поисковый отряд поступило восемь заявок о пропавших людях. Из них пятеро были найдены живыми, трое погибли. В феврале пропало шесть человек и все шесть были найдены живыми.

«В нашем случае, мы радуемся, когда цифры незначительные. Значит, месяц прошёл спокойно, никто не потерялся, все благополучно добрались до своих домов и родных», - написали поисковики.

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