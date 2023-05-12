«ЛизаАлерт» опубликовал статистику пропавших людей в Псковской области

17:45, 12 мая 2023, ПАИ

Статистику о пропажах людей за январь и февраль 2023 года опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области. Статистику отряд разместил в своей группе в соцсети «Вконтакте».

Из данных следует, что в январе 2023 года в поисковый отряд поступило восемь заявок о пропавших людях. Из них пятеро были найдены живыми, трое погибли. В феврале пропало шесть человек и все шесть были найдены живыми.

«В нашем случае, мы радуемся, когда цифры незначительные. Значит, месяц прошёл спокойно, никто не потерялся, все благополучно добрались до своих домов и родных», - написали поисковики.