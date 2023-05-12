Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове

13:56, 12 мая 2023, ПАИ

Личность женщины, останки которой нашли в 2020 году, устанавливают Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Её скелетированный труп обнаружили 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте Пскова. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз костные останки принадлежат женщине. Предположительно, её биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус пять лет). Смерть, а следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошло в июне 2018 года.

Рост женщины 160–170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Предположительно в момент исчезновения при жизни имела волосы тёмного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади. Была одета в светлую футболку, сарафан светлого оттенка с карманами спереди и колготки либо тёмные штаны. В ведомстве уточнили, что женщина могла носить очки. Кроме того, она злоупотребляла алкоголем.

По информации, полученной от лиц, которые видели её при жизни, эта гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ, Овсище у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-2144897 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.