Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове

Личность женщины, останки которой нашли в 2020 году, устанавливают Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Её скелетированный труп обнаружили 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте Пскова. По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз костные останки принадлежат женщине. Предположительно, её биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус пять лет). Смерть, а следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошло в июне 2018 года.

Рост женщины 160–170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, короткие. Предположительно в момент исчезновения при жизни имела волосы тёмного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади. Была одета в светлую футболку, сарафан светлого оттенка с карманами спереди и колготки либо тёмные штаны. В ведомстве уточнили, что женщина могла носить очки. Кроме того, она злоупотребляла алкоголем.

По информации, полученной от лиц, которые видели её при жизни, эта гражданка могла временно проживать в районе ДЭУ, Овсище у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-2144897 (оперуполномоченный отдела разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 мая 2023

Областные власти расширят видеонаблюдение за пожарной обстановкой в псковских лесах
12 мая 2023

О применении ДЭГ дискутируют финалисты лиги дебатов «Истина»
12 мая 2023

Соревнования юнармейских отрядов «Победный май» прошли в Новосокольниках
12 мая 2023

Чрезвычайный класс пожарной опасности ожидается в Псковской области с 13 мая
12 мая 2023

18 мая Изборский музей можно будет посетить бесплатно
12 мая 2023

Каждый десятый россиянин сократил расходы на 20-30%
12 мая 2023

Хорошая погода сохранится в Псковской области до 25 мая
12 мая 2023

Гастрофестиваль «Моя еда» пройдёт в парке Строителей в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...