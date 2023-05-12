Новые белорусские партнёры появились у псковского музея-заповедника

13:46, 12 мая 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник заключил соглашения о сотрудничестве с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, Национальным историческим музеем Республики Беларусь, Гродненским государственным историко-археологическим музеем и Витебским областным краеведческим музеем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Соглашения заключили в рамках первого российско-белорусского музейного форума, который проходит в Минске. Музеи планируют совместно провести ряд научных, просветительских, издательских и иных культурных проектов, в том числе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан. Также договор предоставляет возможность проведения научных или исследовательских работ с последующей публикацией полученных результатов.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова уверена, что с каждым музеем получится реализовать интересные особенные проекты. По её словам, музей обладает большой коллекцией предметов, а также успешными наработками в просветительской деятельности, одним из примеров которой можно назвать цикл патриотических программ «Потягнем за Отечество!».

По итогам российско-белорусского музейного форума подписали 43 соглашения между учреждениями культуры России и Белоруссии. Торжественная церемония проходила в зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. На мраморных плитах этого зала увековечены имена 2 142 Героев Советского Союза и 73 полных кавалеров ордена Славы.