Команда спортшколы «Мастер» победила на соревнованиях по рукопашному бою в Пскове
Открытые городские соревнования по рукопашному бою, посвящённые Дню Победы, прошли в спортивном комплексе «Спарта» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
В состязаниях приняли участие 78 спортсменов, в том числе 41 воспитанник спортивной школы «Мастер».
По итогам соревнований команда «Мастера» заняла 1-е командное место, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Тренируют спортсменов Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Рафаэль Керимов, Владимир Тимофеев.
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