Команда спортшколы «Мастер» победила на соревнованиях по рукопашному бою в Пскове

16:16, 12 мая 2023, ПАИ

Открытые городские соревнования по рукопашному бою, посвящённые Дню Победы, прошли в спортивном комплексе «Спарта» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

В состязаниях приняли участие 78 спортсменов, в том числе 41 воспитанник спортивной школы «Мастер».

По итогам соревнований команда «Мастера» заняла 1-е командное место, завоевав 14 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей. Тренируют спортсменов Владимир Евдокимов, Дина Дымова, Рафаэль Керимов, Владимир Тимофеев.