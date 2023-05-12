Концерт «Путешествие к мечте» пройдёт в Пскове 24 мая

14:24, 12 мая 2023, ПАИ

Детская школа искусств Пскова подготовила масштабный тематический концерт «Путешествие к мечте». Мероприятие состоится на сцене БКЗ филармонии 24 мая в 19:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Педагоги и ученики школы представят жителям и гостям Пскова совместное творчество. Свои номера покажут ведущие коллективы ДШИ: оркестр народных инструментов, образцовый коллектив концертный хор «Гармония», образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Бусинки», ансамбли народной песни «Горенка» и «Светелка», ансамбль «Контр-Бас».

Концепция мероприятия представляет собой концерт-посвящение в честь Года педагога и наставника в России. Мероприятие пройдёт в рамках ежегодного проекта «Время творить», традиционно объединяющего все отделения школы. Лейтмотивом концерта станет произведение Ричарда Дэвида Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», в котором наиболее точно подняты проблемы наставничества и покорения нелегких вершин в науке обретения себя.