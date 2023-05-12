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Общество

Новый мобильный ФАП поступил в Новоржевскую больницу

Фото здесь и далее: «Земля новоржевская»

Новый мобильный ФАП поступил в Новоржевскую больницу, сообщает газета «Земля Новоржевская» со ссылкой на заместителя главврача Пушкиногорской межрайонной больницы Татьяну Коновалову.

Отметим, что медкомплексы для оказания первичной медико-санитарной помощи отправились в несколько межрайонных больниц Псковской области. Поставка специализированной техники осуществлена в рамках распоряжения правительства России за счёт средств федерального бюджета.

Современный мобильный ФАП, поступивший в Новоржевскую больницу, оборудован на базе автомобиля «Газель Next». Он предназначен для повышения доступности оказания плановой медицинской помощи в первую очередь сельскому населению и позволит увеличить охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами.

«Новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт стал намного удобнее для всех: пациентов, фельдшера, водителя. Раньше в автомобиле всё было совмещено, теперь водительская кабина отделена от места, где фельдшер ведёт приём. В акушерский кабинет можно зайти через отдельную дверь», - рассказала Татьяна Коновалова.

Автомобиль оснащен двумя холодильниками, что позволяет привезти необходимые препараты с соблюдением холодовой цепи, кондиционером. Есть система связи с водителем, отдельное рабочее место для фельдшера, кушетка для пациентов. В комплект также входит ноутбук с Wi-Fi-роутером.

По словам Татьяны Коноваловой, мобильный ФАП укомплектован так же, как и стационарный: есть все укладки, анализаторы для определения уровня холестерина, гемоглобина и сахара в крови, носилки, кардиограф, дефибриллятор и другое необходимое оборудование.

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