Областные власти расширят видеонаблюдение за пожарной обстановкой в псковских лесах

14:40, 12 мая 2023, ПАИ

Для расширения региональной системы дистанционной охраны «Лесохранитель» будут приобретены дополнительные камеры видеонаблюдения за пожарной обстановкой в лесном фонде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соответствующее решение губернатор Михаил Ведерников озвучил 12 мая на совещании, посвященном готовности региона к прохождению пожароопасного сезона. Средства на приобретение специализированного оборудования выделят из резервного фонда правительства региона.

В связи с этим губернатор поручил председателю комитета по природным ресурсам и экологии Виктору Мусатову совместно со специалистами управления цифрового развития и связи оперативно отработать технические параметры оборудования. «Закупайте столько камер, сколько нужно», — добавил глава региона. Сейчас круглосуточный контроль за землями лесного фонда осуществляют 93 камеры, которые охватывают около 90 % площади лесов в регионе.

На данный момент в области установлен высокий, четвертый класс пожарной опасности. С начала года в области зафиксировано 23 лесных пожара общей площадью 17 га, что почти в два раза выше уровня прошлого года. Глава региона обратил внимание на прогнозы синоптиков, которые обещают жаркое лето, без существенных осадков, поэтому впереди — не один месяц сложной работы.

С сегодняшнего дня и до 21 мая включительно, напомнил губернатор, на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим, который включает в себя ряд ограничений по использованию и посещению лесов.

В свою очередь врио начальника ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин доложил о мерах, принятых в регионе в части усиления мер пожарной безопасности. «Считаем, что ситуация контролируемая. В настоящее время у нас есть все необходимое оборудование, взаимодействие организовано. Ежесуточно в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне Псковской области на боевое дежурство заступает 253 человека личного состава и 86 единиц пожарной техники», — проинформировал он.

Виктор Мусатов добавил, что задействованы все системы мониторинга. Речь идёт о наземном патрулировании силами лесничеств, работе системы термоточек, видеонаблюдении и авиапатрулировании. «Никогда так активно не использовали авиапатрулирование, как в этом году. Уже более 50 часов налёта. Сейчас максимальная концентрация всех подразделений», — заверил председатель профильного комитета.

Глава региона, заслушав доклады специалистов, подчеркнул, что необходимо внимательно мониторировать ситуацию, чтобы в случае необходимости оперативно ввести дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

После рассмотрения вопросов готовности региона к прохождению пожароопасного сезона Михаил Ведерников осмотрел спецтехнику для предупреждения и тушения лесных пожаров, которая поступила в регион в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Два трактора на гусеничном ходу, аналогов которых в регионе еще не было, сегодня отправятся на лесопожарные станции Пскова и Струг Красных, чтобы завтра приступить к работе.

Глава региона поблагодарил специалистов за оперативное заключение контракта и своевременную поставку техники. Благодаря этому она будет использована уже в текущем пожароопасном сезоне. Кроме того, в этом году при поддержке из федерального бюджета регион приобретет пожарную автоцистерну и мотопомпы.

Модернизация специализированного автопарка для предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта ведётся уже на протяжении ряда лет. Только в прошлом году область получила более 60 единиц техники и оборудования. Начиная с 2019 года, подразделения Противопожарного центра перевооружены более чем на 80 %.