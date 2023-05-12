Без воды останутся жители микрорайона «Родина» 15 мая

16:12, 12 мая 2023, ПАИ

Горячую и холодную воду отключат 15 мая в микрорайоне «Родина» в Псковском районе, сообщили в управляющей компании «ПсковЖилСервис». Фотографию объявления опубликовали в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в управляющей компании, это связано с работами, который застройщик ООО «Эгле» и Горводоканал будут проводить на сетях водоснабжения.

Воду отключат в 9:00. Точное время окончания работ и возобновления водоснабжения неизвестно. Жителей микрорайона призывают заблаговременно сделать запасы питьевой и технической воды.

Кроме того, жильцов предупредили, что при пуске воды на какое-то время может измениться её давление и качество.