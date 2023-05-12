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Общество

Без воды останутся жители микрорайона «Родина» 15 мая

Горячую и холодную воду отключат 15 мая в микрорайоне «Родина» в Псковском районе, сообщили в управляющей компании «ПсковЖилСервис». Фотографию объявления опубликовали в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в управляющей компании, это связано с работами, который застройщик ООО «Эгле» и Горводоканал будут проводить на сетях водоснабжения. 

Воду отключат в 9:00. Точное время окончания работ и возобновления водоснабжения неизвестно. Жителей микрорайона призывают заблаговременно сделать запасы питьевой и технической воды. 

Кроме того, жильцов предупредили, что при пуске воды на какое-то время может измениться её давление и качество.

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