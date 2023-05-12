В Россельхозбанке действует льготная ставка на потребительское кредитование

15:39, 12 мая 2023, ПАИ

В 2023 году Россельхозбанк обновил условия потребительского кредита на благоустройство для жителей села. В частности, его максимальная сумма увеличена с 300 тысяч до 500-700 тысяч рублей в зависимости от сельской территории регистрации клиента. Кроме этого, появилась возможность использовать часть кредита на оплату оборудования и стройматериалов по договорам купли-продажи (без заключения договора подряда) - до 40 % включительно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Потребительский кредит на благоустройство для жителей села предоставляется сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (агломерациях), без обеспечения. В Россельхозбанке это предложение доступно клиентам в возрасте от 23 до 65 лет включительно (на момент возврата кредита). Максимальный срок - до пяти лет.

Минимальная ставка по потребительскому кредиту для жителей села составляет 3,25 %.

«Мы предлагаем жителям сельских территорий Псковской области воспользоваться двумя программами кредитования со сниженной льготной процентной ставкой - это «Сельская ипотека» под ставку 3 %* годовых и «Потребительский кредит на благоустройство для жителей села» под ставку 3.25 %*, по которому в этом году более чем в два раза увеличена максимальная сумма выдачи. Продукты действуют в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий, – прокомментировал директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – В нашем регионе сегодня под льготную процентную ставку можно получить до 500 тысяч рублей на ремонт жилого дома, приобретение и монтаж оборудования для централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения. Замечу, что данный лимит доступен для одного заемщика, то есть семья из двух человек может рассчитывать уже на 1 млн рублей. Приглашаем посетить наши офисы в Псковской области для оформления заявок или получения консультации».

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8 (800) 100 0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Адреса офисов РСХБ на территории Псковской области:

- Псков, улица Некрасова, 44А;

- Псков, улица Народная, 21;

- Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45, помещение № 1011;

- Новосокольники, улица Тихмянова, 9;

- Бежаницы, улица Смольная, 6А;

- Дно, улица Космонавтов, 26А;

- Невель, улица Ломоносова, 5;

- Остров, улица 25 Октября, 34;

- Печоры, улица Свободы, 34.

*Потребительские кредиты с государственной поддержкой* предоставляются сельским жителям на благоустройство домовладений, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях) **, без обеспечения в возрасте до 65 лет (включительно на момент возврата кредита) в рублях РФ на срок до пяти лет включительно. Сумма потребительского кредита без обеспечения - от 30 тысяч до 700 тысяч рублей для проживающих на сельских территориях ДФО и Ленинградской области; от 30 тысяч до 500 тысяч рублей для проживающих на сельских территориях иных субъектов РФ. Льготная ставка 3.25 % годовых применяется в случае исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору и достаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза России как получателя средств федерального бюджета в рамках государственной поддержки. (Ставка при условии оформления договора личного страхования жизни и здоровья в размере 3,25 %, при отказе от личного страхования - в размере 5 %).

* Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 №1514

** Требования к сельским жителям и их домовладениям, перечни сельских территорий (сельских агломераций) и иную подробную информацию об условиях предоставления кредита можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк». А также на официальном сайте rshb.ru и по телефону 8 800 100 0 100.

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АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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