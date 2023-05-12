Опасные бактерии обнаружили в мясе из Опочецкого района

18:04, 12 мая 2023, ПАИ

Повышенное содержание опасных микроорганизмов обнаружили специалисты Россельхознадзора в свинине и говядине, которая производится на территории Опочецкого района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Образцы отобранных проб были направлены для дальнейших лабораторных исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ», по результатам которых было установлено, что исследуемые образцы свиного шпика и бескостной говядины не соответствуют техническому регламенту таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» по показателю КМАФАнМ – превышение уровня содержания мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

«Данная информационная система предназначена для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов, для обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля», - написали в пресс-службе.