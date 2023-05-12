Колледж ПсковГУ взял золото на соревнованиях по жонглированию

16:51, 12 мая 2023, ПАИ

Колледж ПсковГУ взял золото в командном первенстве IV Международных студенческих онлайн-соревнований по демонстрации техники жонглирования, которые организовал студенческий спортивный клуб Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие посвящено 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проводились в рамках реализации плана Года российско-китайского сотрудничества в сфере физической культуры и спорта. Студент колледжа ПсковГУ Артем Шпаков занял третье место в личном и абсолютном первенстве.

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов, студентов 28 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования из 19 регионов РФ.

Помимо российских студентов к онлайн-мероприятию присоединились обучающиеся вузов Китая (Аньшаньского педагогического университета) и Белоруссии (Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины).

Студенты и студентки соревновались в шести дисциплинах: личном, парном, абсолютном и командном первенствах, миксте и фристайле.