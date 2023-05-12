ФОТОФАКТ Тараканы в пудре

17:37, 12 мая 2023, ПАИ

Посыпанных сахарной пудрой тараканов обнаружил житель Новоржева в сдобном печенье. Фотографию неприятной находки он опубликовал в группе «Подслушано Новоржев» в соцсети «ВКонтакте».

«Я, конечно, всё понимаю! Китай захватил Россию! Но мы не готовы кушать вместо клюквы в пудре тараканов в пудре, — подчеркнул местный житель. - Уважаемое руководство! Пожалуйста, примите меры. Это уже не шутки, мы очень любим продукцию Новоржевского хлебозавода, но это уже перебор».

В комментариях мужчине ответили, что такое происходит уже не первый раз. «Сколько бы ни писали, а воз и ныне там», — отметили комментаторы.

При этом, по словам родственницы одного из работников хлебозавода, насекомых на предприятии травят регулярно. «Видимо, надо искать более эффективный вариант. Я бы им ловушки посоветовала, у знакомых была тьма тараканов кучу лет, а после ловушек все исчезли. И вот уже много лет не появляются», — подытожила женщина.