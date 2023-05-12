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Спорт

18 команд приняли участие во флешмобе, посвящённом эстафете «Псковской правды»

Традиционная эстафета «Псковской правды» в этом году прошла в новом формате. В целях обеспечения безопасности её участников было принято решение провести её в виде тематического флешмоба. Участие в нём приняли более десятка команд.

Спортивные команды должны были пробежать дистанцию в 1 520 метров, передавая эстафетную палочку. Фото и видео этих забегов надо было разместить в корпоративных и личных соцсетях с хештегами #своихнебросаем, #победабудетзанами, #эстафетапп2023.

В числе первых присоединившихся к флешмобу оказалась команда Псковского отделения Сбера. Свою эстафету её участники провели на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Дистанцию в 1 520 метров спортсмены преодолели за 4 минуты 33 секунды.

Фото предоставлено участниками. Команда Псковского отделения «Сбера»

Приняла новые правила и поддержала эстафету и команда горводоканала. Вместо палочки сотрудники предприятия передавали эстафетный флаг. Перед стартом команду пришёл поддержать директор муниципального предприятия Константин Болотин.

«Важно участвовать в забеге, несмотря на смену формата. Это хорошая возможность для сотрудников проявить себя и поддержать многолетнюю традицию эстафеты», – отметил он.

Команда Горводоканала

О результатах участников флешмоба и других командах, которые приняли участие в эстафет, читайте в материале газеты «Псковская правда».

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