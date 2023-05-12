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Общество

Памятную доску в честь Татьяны Ершовой открыли в Струго-Красненской школе

Фото: «Струги»

Памятную доску в честь уроженки Струго-Красненского района, которая погибла в борьбе с фашистами, открыли в местной школе сегодня, сообщает газета «Струги».

На открытии присутствовали глава района Александр Волков, начальник управления образования Татьяна Герасимова, главный хранитель районного краеведческого музея Вита Михайлова, краевед Валентина Константинова и другие приглашённые гости.

«Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить и почтить память нашей землячки, партизанки, подпольщицы Тамары Ершовой. До начала войны она обучалась в Струго-Красненской школе. Никто не подсчитывал число женщин, девушек, участвовавших в боях, работавших в подполье и медсанбатах на нашей родной Псковской земле. Мы гордимся, что в состав женского батальона Псковщины вписано имя нашей землячки Тамары Ершовой. Её имя увековечено в 1994 году в Книге Памяти Псковской области. На стенах школы расположены мемориальные доски бывших учителей и наших выпускников-мужчин, которые совершали подвиги в разные годы. Теперь появится ещё одна мемориальная доска с женским именем. Учителя школы пришли с инициативой открытия доски к главе района и получили поддержку», — сказала на открытии директор школы Марина Павлова.

В конце мероприятия все присутствующие спели в память о Татьяне Ершовой фронтовую «Катюшу» — песню, которую девушка исполняла перед своей смертью.

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