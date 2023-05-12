Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты колледжа ПсковГУ приняли участие в патриотическом фестивале «Катюша»

Серия патриотических мероприятий прошла в колледже ПсковГУ сегодня, 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В частности, студенты приняли участие в военно-спортивной эстафете, которую проводил патриотический клуб «Высота». Позже на площадке колледжа состоялся квест «Поезд Победы». В соответствии с маршрутными листами команды прошли испытания на семи станциях.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Ярким событием также стал военно-патриотический фестиваль «Катюша». Открыл программу сводный военный оркестр 76-й гвардейской краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Участники фестиваля представили стихотворения, песни, танцевальные номера и небольшие театральные зарисовки патриотического характера. Гостями мероприятия стали артисты хореографического ансамбля «Мозаика» под руководством Сергея и Валерии Живчуков детского центра «Надежда».

Кроме того, обучающиеся колледжа дали старт новой традиции, заложив аллею туй. «Все деревья приобретены выпускниками в память о студенческих днях с благодарностью к преподавателям», — отмечается в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 мая 2023

«Сад памяти» появится на улице Первомайской в Пскове
12 мая 2023

Студенты колледжа ПсковГУ приняли участие в патриотическом фестивале «Катюша»
12 мая 2023

В эфир вышел 112-й выпуск «Псковского телеграма»
12 мая 2023

Опубликована программа Ночи музеев в филиалах псковского музея
12 мая 2023

«ЛизаАлерт» опубликовал статистику пропавших людей в Псковской области
12 мая 2023

ФОТОФАКТ Тараканы в пудре
12 мая 2023

Арку в честь патриарха Тихона установили в Кунье
12 мая 2023

Псковский врач: Чтобы кататься на самокате, надо дружить с головой

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...