Студенты колледжа ПсковГУ приняли участие в патриотическом фестивале «Катюша»

19:35, 12 мая 2023, ПАИ

Серия патриотических мероприятий прошла в колледже ПсковГУ сегодня, 12 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В частности, студенты приняли участие в военно-спортивной эстафете, которую проводил патриотический клуб «Высота». Позже на площадке колледжа состоялся квест «Поезд Победы». В соответствии с маршрутными листами команды прошли испытания на семи станциях.

Ярким событием также стал военно-патриотический фестиваль «Катюша». Открыл программу сводный военный оркестр 76-й гвардейской краснознамённой ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии.

Участники фестиваля представили стихотворения, песни, танцевальные номера и небольшие театральные зарисовки патриотического характера. Гостями мероприятия стали артисты хореографического ансамбля «Мозаика» под руководством Сергея и Валерии Живчуков детского центра «Надежда».

Кроме того, обучающиеся колледжа дали старт новой традиции, заложив аллею туй. «Все деревья приобретены выпускниками в память о студенческих днях с благодарностью к преподавателям», — отмечается в сообщении.