«Сад памяти» появится на улице Первомайской в Пскове

20:00, 12 мая 2023, ПАИ

Мероприятие международной акции «Сад памяти» пройдёт на территории сквера у храма Спаса Нерукотворного Образа на улице Первомайской в Пскове в субботу, 13 мая. Оно приурочено к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Участие в благоустройстве сквера примет порядка 50 человек — участников госпрограммы переселения соотечественников в Россию, которые прибыли для проживания в Псковскую область из Латвии, Молдавии и с Украины. Они высадят саженцы бархата амурского и грецкого ореха. Далее для участников запланирована экскурсия в музейный комплекс «Островский укрепрайон» — фрагмент «Линии Сталина» в деревне Холматка.

Организаторами мероприятия акции «Сад памяти» выступил комитет по труду и занятости Псковской области совместно с АНО «Псковское агентство поддержки соотечественников «Наши».

Отметим, что на территории Псковской области появляется всё больше и больше «Садов памяти». Ранее вместе с родственниками участников СВО губернатор Псковской области Михаил Ведерников посадил лиственницы на месте воинского захоронения бывшего концентрационного лагеря Шталаг-372 в Пскове.

В ближайшие дни планируется высадка 50 сосен в рамках акции «Сад памяти» вблизи посёлка Идрица у монумента в честь зарождения Знамени Победы.

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы.