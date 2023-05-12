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Общество

Определились победители третьей региональной лиги дебатов «Истина»

Кубок чемпионов третьей региональной лиги дебатов «Истина» среди учеников 10–11-х классов достался команде Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Финал среди старшеклассников и награждение победителей прошли в областной научной библиотеке в Пскове. В этом году за три призовых места боролись команды псковских школ, причём отрыв между полуфиналистами составил всего один балл.

Участники основного финала – команды Псковского педагогического колледжа и  инженерно-лингвистической гимназии – дискутировали на тему, нужно ли вводить обязательное распределение выпускников вузов и сузов. Более убедительными в интеллектуальном споре оказались старшеклассники из ПИЛГ, они и стали  победителями этого года в старшей возрастной группе. Победительницей финальных игр для учащихся 8–9-х классов, которые проходили 5 мая, стала команда Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской.

«Я абсолютно уверен, что этап становления региональная лига дебатов уже прошла. Мы это видим по тому, насколько подготовлены и мотивированы ребята, насколько целеустремлённы их наставники. Важно, что, помимо навыков дискуссии, в лиге дебатов школьники знакомятся друг с другом и приобретают новых друзей, что немаловажно в сегодняшнее время, когда молодёжь слишком глубоко погружается в интернет-общение», – подвёл итоги трёхлетней работы проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов вице-спикер Виктор Остренко. 

По признанию Виктора Остренко, прошедшие в этом году муниципальный и региональный этапы лиги дебатов убедили его в необходимости расширения проекта. В планах на перспективу речь, по словам депутата, могла бы идти об увеличении времени проведения лиги дебатов, создании на её площадке образовательного модуля и даже о проведении межрегиональной лиги дебатов Северо-Запада.

Спикер регионального парламента Александр Котов тоже положительно оценил результаты проекта, который с момента создания реализуется при поддержке областного Собрания. «Участие в лиге дебатов «Истина» помогает молодым людям стать уверенными и успешными людьми. Невозможно научиться плавать или кататься на велосипеде в теории, лёжа на диване. Так и дебаты: справляться с волнением на публике, обрабатывать в короткие сроки объёмы информации, мыслить критически – все эти навыки не приходят в один день, но полученный опыт останется навсегда», – подчеркнул Александр Котов.

Напомним, в этом году в муниципальном и региональном этапах лиги дебатов «Истина» приняли участие 70 школьных команд из разных районов области. 

Ранее сообщалось, что финалисты лиги дебатов «Истина» дискутировали о применении ДЭГ.

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