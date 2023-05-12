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Общество

Мастер-класс по составлению истории о семье проведут для псковских родителей

Мастер-класс по составлению истории о семье в формате сторителлинга проведут для псковских родителей в главном корпусе Псковского государственного университета 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза. 

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также всех, кто хочет взять на воспитание приёмного ребёнка, принять участие в бесплатном мастер-классе «Сторителлинг: семейные истории на новый лад».

Встреча пройдет 15 мая в 14:15 в главном корпусе ПсковГУ на площади Ленина, 2 в аудитории 411. Занятие будет проходить под руководством кандидата педагогических наук Елены Петраш и старшего преподавателя Инны Прадун.

В сообщении говорится, что мастер-класс продолжит знакомство слушателей с интерактивной технологией сторителлинга, а сочинение, придумывание и иллюстрирование «Истории одной семьи» станет основой практической встречи с родителями.

Также слушатели примут участие в практикуме как авторы новых рассказов о семье, составленных по технологии сторителлинг.

Помимо этого, для участников пройдет игра «Кубики историй» (модификация упражнения «Метод Киплинга») в онлайн-формате, после чего слушатели создадут собственные кубики семейных историй и придумают правила для новой игры.

Записаться на мастер-класс можно по ссылке

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